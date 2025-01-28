Служба иммиграции США приостановила приём заявок на въезд беженцев с Украины

После подписания лидером США Дональдом Трампом ряда указов по борьбе с нелегальной миграцией, американская служба гражданства и иммиграции (USCIS) сообщила о том, что временно останавливает приём заявок на въезд беженцев с Украины. Жители Незалежной ранее могли попасть в Штаты по программе «Единение ради Украины», запущенной администрацией бывшего хозяина Белого дома Джо Байдена.

«В связи с указом от 20 января 2025 года «Об укреплении наших границ» USCIS временно приостанавливает приём формы I-134A, заявление на поддержку и декларацию о финансовой поддержке до завершения пересмотра всех процессов гуманитарного допуска, как того требует этот указ», — сказано в заявлении службы.

Также USCIS уведомила, что украинские беженцы, которые уже находятся на территории США, могут подать заявку на продление срока нахождения там за 180 дней до его истечения. Процесс подачи заявлений на продление или получение разрешения на работу своей силы не утратил.