Служба иммиграции США приостановила приём заявок на въезд беженцев с Украины
После подписания лидером США Дональдом Трампом ряда указов по борьбе с нелегальной миграцией, американская служба гражданства и иммиграции (USCIS) сообщила о том, что временно останавливает приём заявок на въезд беженцев с Украины. Жители Незалежной ранее могли попасть в Штаты по программе «Единение ради Украины», запущенной администрацией бывшего хозяина Белого дома Джо Байдена.
«В связи с указом от 20 января 2025 года «Об укреплении наших границ» USCIS временно приостанавливает приём формы I-134A, заявление на поддержку и декларацию о финансовой поддержке до завершения пересмотра всех процессов гуманитарного допуска, как того требует этот указ», — сказано в заявлении службы.
Также USCIS уведомила, что украинские беженцы, которые уже находятся на территории США, могут подать заявку на продление срока нахождения там за 180 дней до его истечения. Процесс подачи заявлений на продление или получение разрешения на работу своей силы не утратил.
Программа «Единение ради Украины» была инициирована 21 апреля 2022 года администрацией Джо Байдена в рамках обязательств по оказанию поддержки украинским гражданам. Эта инициатива предоставляет возможность украинцам и их родственникам приехать в США на срок до двух лет, при условии наличия американского спонсора, который готов обеспечивать их финансовую поддержку на протяжении всего времени пребывания в Штатах.
Как сообщалось ранее, после вступления в должность Трамп пообещал решить вопрос нелегальных мигрантов в стране. Он сделал акцент на том, что миллионы нелегалов отправятся на родину. Одним из первых указов стал документ о запрете нелегального пересечения южной границы с Мексикой. Также хозяин Белого дома дал распоряжение начать отлов мигрантов по всей территории США для высылки на родину.
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