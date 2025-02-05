Как Житомир: На Украине ежегодно исчезает «крупный город» из-за демографической катастрофы

В связи с ужасающей демографической ситуацией на Украине ежегодно умирает население соразмерное с числом жителей Житомира. Такой катастрофической статистикой поделился президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

«У нас каждый год количество умерших превышает количество новорождённых на 250-300 тысяч человек. Условно говоря, каждый год у нас исчезает такой город как Житомир. И понятно, что в таких условиях, когда население стареет, когда с рынка труда уходит больше людей, чем заходит, нужно каким-то образом это всё балансировать», — заявил Воскобойник.

Эксперт видит решение демографической проблемы в привлечении трудовых мигрантов в страну. Чтобы рынок труда восстановился хотя бы через 20 лет, женщинам сейчас следует рождать по 5-7 детей.