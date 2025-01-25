Путин поручил оценить пилотный проект по стимулированию рождаемости
Президент России Владимир Путин поручил кабмину проанализировать пилотный проект по стимулированию рождаемости. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей опубликован на официальном портале Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению «Семья»: провести анализ эффективности реализации пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — указано в сообщении.
Глава государства уточнил, что отчитаться о проделанной работе необходимо дважды — до 1 сентября и до 10 февраля 2026 года.
Ранее Life.ru писал, что Правительство РФ подготовило стратегию изменений в демографическую и семейную политику страны. Стратегия в первую очередь ориентирована на увеличение рождаемости, усиление института семьи и брака, а также на сохранение и продвижение традиционных ценностей. Реализация инициатив будет осуществляться в два этапа: первый этап охватит 2025—2030 годы, а второй рассчитан на 2031—2036 годы.
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