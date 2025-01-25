Путин поручил оценить пилотный проект по стимулированию рождаемости

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проанализировать пилотный проект по стимулированию рождаемости. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей опубликован на официальном портале Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению «Семья»: провести анализ эффективности реализации пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — указано в сообщении.

Глава государства уточнил, что отчитаться о проделанной работе необходимо дважды — до 1 сентября и до 10 февраля 2026 года.