Медведчук: На Украине происходит катастрофа, сопоставимая с событиями Руины
На Украине происходит катастрофа, сопоставимая с событиями Руины (термин, обозначающий сложную политическую ситуацию в украинской истории во второй половине XVII века). Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«В середине XVII века, территория современной Украины была окраиной границ и влияний России, Австро-Венгрии, Польши и Османской империи. Жить там было просто опасно... Это смутное время историки назовут Руиной. Новая Руина сегодня налицо», — написал Медведчук в статье на сайте движения.
Он привёл в пример печальные данные о демографии на Украине: в 2024 году страна заняла первое место в мире по смертности и последнее — по рождаемости. Это свидетельствует о катастрофе, сравнимой с событиями Руины, продолжает Медведчук, однако киевские власти делают вид, что ничего страшного не происходит.
Политик предупредил жителей Украины о том, что нового президента большинство из них могут не дождаться, поскольку Зеленский делает всё, чтобы «свести их в могилу». Однако любая «Руина» заканчивается тем, что приходят русские и два братских народа строят новую сильную и прогрессивную страну, заключил Медведчук.
«Теперь история просто повторяется на новом витке. За Руиной приходит большая и сильная Россия, и это закон истории, который нельзя отменить», — подчеркнул он.
А ранее Медведчук раскрыл единственный благоприятный сценарий для Украины. По его мнению, возрождение Украины возможно лишь в связке с Россией, а может и в составе страны.
ТАСС / Ирина Яковлева