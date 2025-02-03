На Украине происходит катастрофа, сопоставимая с событиями Руины (термин, обозначающий сложную политическую ситуацию в украинской истории во второй половине XVII века). Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«В середине XVII века, территория современной Украины была окраиной границ и влияний России, Австро-Венгрии, Польши и Османской империи. Жить там было просто опасно... Это смутное время историки назовут Руиной. Новая Руина сегодня налицо», — написал Медведчук в статье на сайте движения.

Он привёл в пример печальные данные о демографии на Украине: в 2024 году страна заняла первое место в мире по смертности и последнее — по рождаемости. Это свидетельствует о катастрофе, сравнимой с событиями Руины, продолжает Медведчук, однако киевские власти делают вид, что ничего страшного не происходит.

Политик предупредил жителей Украины о том, что нового президента большинство из них могут не дождаться, поскольку Зеленский делает всё, чтобы «свести их в могилу». Однако любая «Руина» заканчивается тем, что приходят русские и два братских народа строят новую сильную и прогрессивную страну, заключил Медведчук.

«Теперь история просто повторяется на новом витке. За Руиной приходит большая и сильная Россия, и это закон истории, который нельзя отменить», — подчеркнул он.