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13 февраля, 23:45

В Раде намекнули на подготовку к президентским выборам на Украине

Госпредприятию «Украина» поручили рассчитать стоимость бюллетеней для выборов

Государственное полиграфическое предприятие «Украина» получило указание рассчитать стоимость печати бюллетеней для президентских выборов в стране. Об этом сообщила депутат Верховной рады София Федина в эфире украинского телеканала «Эспресо».

По её словам, эта работа начнётся уже в ближайшее время. Федина также высказала мнение, что речь идёт о подготовке к смене власти, и в этом контексте она упомянула возможную «очистку» политической сцены от потенциальных соперников главой режима.

«Скажите мне, что Зеленский не готовится к президентским выборам. Готовится. Готовится и зачищает своих политических оппонентов», — заявила депутат.

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Напомним, 20 мая 2024 года легитимный статус Владимира Зеленского как президента Украины сошёл на нет. В Киеве отказались от проведения выборов, сославшись на военное положение. При этом экс-комик заявлял, якобы у него нет жажды власти.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / snig

Тимур Хингеев
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