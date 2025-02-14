В Раде намекнули на подготовку к президентским выборам на Украине

Государственное полиграфическое предприятие «Украина» получило указание рассчитать стоимость печати бюллетеней для президентских выборов в стране. Об этом сообщила депутат Верховной рады София Федина в эфире украинского телеканала «Эспресо».

По её словам, эта работа начнётся уже в ближайшее время. Федина также высказала мнение, что речь идёт о подготовке к смене власти, и в этом контексте она упомянула возможную «очистку» политической сцены от потенциальных соперников главой режима.