Маск одним словом осудил заявление Зеленского о выборах на Украине
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск раскритиковал слова Владимира Зеленского об отмене выборов на Украине. Своё мнение бизнесмен выразил в соцсети X.
«Конечно», — иронично написал Маск, комментируя интервью Зеленского, где он говорит, что всё население Незалежной выступает против выборов, пока продолжается конфликт.
Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истёк ещё 20 мая 2024 года. Однако проводить выборы президента Украины не стали, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию в Незалежной. Сам главарь киевского режима выступил против выборов до конца украинского конфликта. В Кремле, в свою очередь, заявили о готовности вести переговоры с нелегитимным Зеленским. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, динамика и ход СВО недвусмысленно указывают на то, что Киев должен первым проявлять открытость и заинтересованность в установлении мира.