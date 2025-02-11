Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истёк ещё 20 мая 2024 года. Однако проводить выборы президента Украины не стали, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию в Незалежной. Сам главарь киевского режима выступил против выборов до конца украинского конфликта. В Кремле, в свою очередь, заявили о готовности вести переговоры с нелегитимным Зеленским. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, динамика и ход СВО недвусмысленно указывают на то, что Киев должен первым проявлять открытость и заинтересованность в установлении мира.