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Регион
11 февраля, 07:18

Маск одним словом осудил заявление Зеленского о выборах на Украине

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск раскритиковал слова Владимира Зеленского об отмене выборов на Украине. Своё мнение бизнесмен выразил в соцсети X.

«Конечно», — иронично написал Маск, комментируя интервью Зеленского, где он говорит, что всё население Незалежной выступает против выборов, пока продолжается конфликт.

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Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истёк ещё 20 мая 2024 года. Однако проводить выборы президента Украины не стали, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию в Незалежной. Сам главарь киевского режима выступил против выборов до конца украинского конфликта. В Кремле, в свою очередь, заявили о готовности вести переговоры с нелегитимным Зеленским. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, динамика и ход СВО недвусмысленно указывают на то, что Киев должен первым проявлять открытость и заинтересованность в установлении мира.

Дарья Нарыкова
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