«Боялся больше всего»: На Западе назвали главный страх Зеленского

Британский военный аналитик Александр Меркурис назвал главный страх Владимира Зеленского. По его мнению, больше всего экс-комик боялся призыва США к выборам на Украине. Своё мнение эксперт озвучил в эфире YouTube-канала The Duran.

«Единственное заявление, которого Зеленский боялся больше всего, поступило от [спецпосланника президента США Кита] Келлога, который заявил: «Что действительно нужно Украине сейчас, так это выборы», — поделился Меркурис.

Военный аналитик считает, что для Зеленского это означает, что Штаты больше не хотят видеть его на этом месте. Также, в свою очередь, послание воспринимают и сами жители Незалежной.