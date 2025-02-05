«Боялся больше всего»: На Западе назвали главный страх Зеленского
Аналитик Меркурис: Больше всего Зеленский боялся призыва к выборам на Украине
Британский военный аналитик Александр Меркурис назвал главный страх Владимира Зеленского. По его мнению, больше всего экс-комик боялся призыва США к выборам на Украине. Своё мнение эксперт озвучил в эфире YouTube-канала The Duran.
«Единственное заявление, которого Зеленский боялся больше всего, поступило от [спецпосланника президента США Кита] Келлога, который заявил: «Что действительно нужно Украине сейчас, так это выборы», — поделился Меркурис.
Военный аналитик считает, что для Зеленского это означает, что Штаты больше не хотят видеть его на этом месте. Также, в свою очередь, послание воспринимают и сами жители Незалежной.
Напомним, что срок полномочий Зеленского истёк ещё 20 мая 2024 года. Однако проводить выборы президента Украины не стали, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию в стране. Сам экс-комик выступил против выборов до конца украинского конфликта. В Кремле, в свою очередь, заявили о готовности вести переговоры с нелегитимным Зеленским. Динамика и ход СВО недвусмысленно указывают на то, что Киев должен первым проявлять открытость и заинтересованность в установлении мира.
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