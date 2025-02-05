Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 17:43

«Боялся больше всего»: На Западе назвали главный страх Зеленского

Аналитик Меркурис: Больше всего Зеленский боялся призыва к выборам на Украине

Британский военный аналитик Александр Меркурис назвал главный страх Владимира Зеленского. По его мнению, больше всего экс-комик боялся призыва США к выборам на Украине. Своё мнение эксперт озвучил в эфире YouTube-канала The Duran.

«Единственное заявление, которого Зеленский боялся больше всего, поступило от [спецпосланника президента США Кита] Келлога, который заявил: «Что действительно нужно Украине сейчас, так это выборы», — поделился Меркурис.

Военный аналитик считает, что для Зеленского это означает, что Штаты больше не хотят видеть его на этом месте. Также, в свою очередь, послание воспринимают и сами жители Незалежной.

На сайте ЦИК Украины внезапно восстановили доступ к информации о выборах
На сайте ЦИК Украины внезапно восстановили доступ к информации о выборах

Напомним, что срок полномочий Зеленского истёк ещё 20 мая 2024 года. Однако проводить выборы президента Украины не стали, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию в стране. Сам экс-комик выступил против выборов до конца украинского конфликта. В Кремле, в свою очередь, заявили о готовности вести переговоры с нелегитимным Зеленским. Динамика и ход СВО недвусмысленно указывают на то, что Киев должен первым проявлять открытость и заинтересованность в установлении мира.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar