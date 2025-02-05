На сайте ЦИК Украины внезапно восстановили доступ к информации о выборах

На сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины неожиданно для всех восстановили доступ к информации о выборах. Об этом сообщают местные паблики.

Уточняется, что с начала конфликта эти данные были закрыты. В ЦИК заявили, что сейчас восстанавливают доступ к государственному реестру избирателей, который тоже был закрыт.