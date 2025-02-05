На сайте ЦИК Украины внезапно восстановили доступ к информации о выборах
На сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины неожиданно для всех восстановили доступ к информации о выборах. Об этом сообщают местные паблики.
Уточняется, что с начала конфликта эти данные были закрыты. В ЦИК заявили, что сейчас восстанавливают доступ к государственному реестру избирателей, который тоже был закрыт.
«ЦИК завершает следующий этап восстановления работы госреестра избирателей, который включает упорядочение информации об избирательных участках. После получения разрешения от киберспециалистов на открытие третьего компонента реестра избиратели смогут проверить свой избирательный адрес», — рассказал журналистам зампредседателя ЦИК Украины Сергей Дубовик
Напомним, ранее в Верховной Раде заявили, что большинство украинцев проголосуют против Владимира Зеленского на новых выборах. Полномочия экс-комика официально истекли 20 мая 2024 года. Однако он цепляется за конфликт, так как это единственная причина, по которой он всё ещё удерживает власть в стране. Именно поэтому главарь киевского режима отказывается от любых мирных предложений и не желает соглашаться на прекращение огня. В Киеве, однако, всё равно готовятся к мирному процессу и выборам нового главы государства.
ТАСС / ZUMA