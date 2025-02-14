Экс-советник президента США заявил о крупной победе Путина

Президент России Владимир Путин одержал крупную победу, переиграв США, НАТО и Украину. Такое мнение высказал бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.

«На этой неделе Путин одержал крупную победу над США, НАТО и Украиной...», — написал он в соцсети X, имея в виду телефонный разговор Путина и Трампа.