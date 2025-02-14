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Регион
14 февраля, 10:56

Экс-советник президента США заявил о крупной победе Путина

Президент России Владимир Путин одержал крупную победу, переиграв США, НАТО и Украину. Такое мнение высказал бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.

«На этой неделе Путин одержал крупную победу над США, НАТО и Украиной...», — написал он в соцсети X, имея в виду телефонный разговор Путина и Трампа.

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«Я доверяю ему»: Трамп сделал трогательное заявление о Путине

Напомним, 12 февраля состоялся первый телефонный разговор между Трампом и Путиным. Лидеры двух держав обсудили ситуацию на Украине и другие актуальные вопросы. Также политики договорились о взаимных визитах в Россию и США, а также о двусторонней встрече. Не исключено, что она может состояться в Саудовской Аравии.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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