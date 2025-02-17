Трамп заявил о скорой встрече с Путиным в Саудовской Аравии

Лидер США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в ближайшее время в Саудовской Аравии. Отвечая на вопросы журналистов, политик отметил, что точная дата встречи пока не установлена.

«Время не установлено, но это может произойти очень скоро», — заявил республиканец.