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16 февраля, 22:02

Трамп заявил о скорой встрече с Путиным в Саудовской Аравии

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © flickr / Trump White House Archived / Life.ru

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © flickr / Trump White House Archived / Life.ru

Лидер США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в ближайшее время в Саудовской Аравии. Отвечая на вопросы журналистов, политик отметил, что точная дата встречи пока не установлена.

«Время не установлено, но это может произойти очень скоро», — заявил республиканец.

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Ранее СМИ назвали дату переговоров в Эр-Рияде делегаций России и США. Встреча должна пройти уже во вторник, 18 февраля. Со стороны Америки в делегацию войдут госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Артём Гапоненко
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