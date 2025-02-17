Трамп заявил о скорой встрече с Путиным в Саудовской Аравии
Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © flickr / Trump White House Archived / Life.ru
Лидер США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в ближайшее время в Саудовской Аравии. Отвечая на вопросы журналистов, политик отметил, что точная дата встречи пока не установлена.
«Время не установлено, но это может произойти очень скоро», — заявил республиканец.
Ранее СМИ назвали дату переговоров в Эр-Рияде делегаций России и США. Встреча должна пройти уже во вторник, 18 февраля. Со стороны Америки в делегацию войдут госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.