Названа дата переговоров в Эр-Рияде делегаций России и США
«Ъ»: Переговоры РФ и США по Украине пройдут в Эр-Рияде 18 февраля
Переговоры по Украине с участием официальной делегации из России и США должны пройти в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
По данным издания, со стороны США в делегацию войдут госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Как сообщал Life.ru, в ходе телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом Эр-Рияд обсуждался как возможное место для их предстоящей встречи. Также, по сведению западных СМИ, Украину не внесли в список участников переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии. Стив Уиткофф накануне сообщил, что вылетает в Саудовскую Аравию для встречи с делегацией из России, чтобы обсудить конфликт на Украине.
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