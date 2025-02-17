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Регион
16 февраля, 21:37

Названа дата переговоров в Эр-Рияде делегаций России и США

«Ъ»: Переговоры РФ и США по Украине пройдут в Эр-Рияде 18 февраля

Переговоры по Украине с участием официальной делегации из России и США должны пройти в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По данным издания, со стороны США в делегацию войдут госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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Как сообщал Life.ru, в ходе телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом Эр-Рияд обсуждался как возможное место для их предстоящей встречи. Также, по сведению западных СМИ, Украину не внесли в список участников переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии. Стив Уиткофф накануне сообщил, что вылетает в Саудовскую Аравию для встречи с делегацией из России, чтобы обсудить конфликт на Украине.

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freepik/wirestock

Лия Мурадьян
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