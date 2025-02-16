Сначала доверие: Уиткофф назвал первый шаг в урегулировании конфликта на Украине

Прежде чем решать вопрос относительно территориальных уступок со стороны Украины, Штаты обсудят вопрос о «строительстве доверия» с Россией. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире Fox News.

«Это детали, я не отрицаю важность деталей. Но начало здесь в строительстве доверия, чтобы все понимали, что война должна закончиться», — заявил он.