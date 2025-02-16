Сначала доверие: Уиткофф назвал первый шаг в урегулировании конфликта на Украине
Уиткофф — об уступках Украины: Сперва мы будем говорить о создании доверия с РФ
Прежде чем решать вопрос относительно территориальных уступок со стороны Украины, Штаты обсудят вопрос о «строительстве доверия» с Россией. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире Fox News.
«Это детали, я не отрицаю важность деталей. Но начало здесь в строительстве доверия, чтобы все понимали, что война должна закончиться», — заявил он.
Ранее Стив Уиткофф объявил, что сегодня вечером отправляется в Саудовскую Аравию для встречи с российской делегацией и переговоров по украинскому конфликту. Он отметил, что рассчитывает добиться серьёзного прогресса в ходе встречи с дипломатами из РФ.
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