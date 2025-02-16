Делегация США направится в Саудовскую Аравию 16 февраля

Делегация США в воскресенье вечером вылетит в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с РФ и рассчитывает на значительный прогресс в вопросе мирного разрешения конфликта на Украине. Об этом в эфире Fox News заявил спецпосланник президента Штатов Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, который также войдёт в состав американской группы переговорщиков.

«Я не хочу об этом говорить слишком детально, но сегодня вечером я направлюсь [туда]. Я направляюсь туда вместе с помощником по национальной безопасности [президента США Майком Уолтцем]. По указанию президента мы примем участие во встречах и, надеюсь, мы добьёмся серьёзного прогресса в том, что касается России и Украины», — объявил Уиткофф.