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16 февраля, 15:43

Делегация Украины прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита Зеленского

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в Саудовской Аравии. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Юлия Свириденко

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в Саудовской Аравии. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Юлия Свириденко

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита Зеленского. Об этом говорится в её посте на странице в личной социальной сети.

«В последующие дни будут десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию», — написала она.

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Напомним, ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что делегации РФ и Штатов встретятся в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для встречи президента России Владимира Путин и его американского коллеги. Составы пока неизвестны. При этом сегодня телеканал Fox News сообщал, что украинскую сторону даже не пригласили.

Юрий Лысенко
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