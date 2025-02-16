Делегация Украины прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита Зеленского
Министр экономики Украины Юлия Свириденко в Саудовской Аравии. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Юлия Свириденко
Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита Зеленского. Об этом говорится в её посте на странице в личной социальной сети.
«В последующие дни будут десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию», — написала она.
Напомним, ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что делегации РФ и Штатов встретятся в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для встречи президента России Владимира Путин и его американского коллеги. Составы пока неизвестны. При этом сегодня телеканал Fox News сообщал, что украинскую сторону даже не пригласили.