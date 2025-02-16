Украине передали пугающее послание США о месте за столом переговоров с Россией
National Interest: США будут вести переговоры по Украине с РФ без участия Киева
Украине придётся смириться с тем, что для неё не будет места за столом переговоров по завершению конфликта. Участвовать в обсуждении будут лишь Россия и США, сообщает National Interest.
«Администрация (президента США Дональда) Трампа дала чётко понять, что она будет договариваться о завершении с виду нескончаемого конфликта на Украине без участия Киева», — сказано в публикации.
Украинское правительство привыкло быть обласканным Белым домом, когда там хозяйствовал 46-й президент США Байден, однако новый американский лидер куда более сурово настроен по отношению к Киеву. Украине придётся просто молча согласиться с любым решением, которое примут лидеры РФ и Штатов.
Обозреватель подчеркнул, что фактически Украина уже проиграла России. Сейчас лучшим вариантом для Киева будет мирное урегулирование с отказом от территорий. Только таким образом страна избежит полного разгрома на фронте.
«Ничего об Украине без Украины» — любимый принцип украинских и европейских политиков на протяжении нескольких лет, если речь вдруг заходила о переговорах. Казалось бы, близится встреча в Саудовской Аравии, где всё наконец-то разрешится, осталось лишь туда попасть. Однако Киев эффектно опрокинули, не предупредив даже о том, что такая беседа находится в разработке. Президент Франции Макрон предложил Украине свою помощь в переговорах. Очень мило со стороны французского политика, однако кто-то должен сказать ему, что европейцев за столом переговоров тоже никто не ждёт.
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