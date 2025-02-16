Украине передали пугающее послание США о месте за столом переговоров с Россией

Украине придётся смириться с тем, что для неё не будет места за столом переговоров по завершению конфликта. Участвовать в обсуждении будут лишь Россия и США, сообщает National Interest.

«Администрация (президента США Дональда) Трампа дала чётко понять, что она будет договариваться о завершении с виду нескончаемого конфликта на Украине без участия Киева», — сказано в публикации.

Украинское правительство привыкло быть обласканным Белым домом, когда там хозяйствовал 46-й президент США Байден, однако новый американский лидер куда более сурово настроен по отношению к Киеву. Украине придётся просто молча согласиться с любым решением, которое примут лидеры РФ и Штатов.