Келлог деликатно вычеркнул Евросоюз из переговоров РФ и США по Украине

Вашингтон не видит места для Евросоюза в переговорном процессе с Россией по урегулированию украинского конфликта, однако Штаты учтут интересы содружества. Об этом по сути заявил спецпосланник американского лидера Кит Келллог, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене.

«В моём понимании, быть за столом переговоров означает по-настоящему присутствовать за ним. Это не означает, что интересы не учитывают», — ответил он ведущей, которая попросила его объяснить, слова о том, что «ЕС не будет присутствовать физически за столом переговоров».