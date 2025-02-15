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15 февраля, 18:29

Келлог деликатно вычеркнул Евросоюз из переговоров РФ и США по Украине

Келлог фактически подтвердил, что у ЕС не будет места в переговорах по Украине

Вашингтон не видит места для Евросоюза в переговорном процессе с Россией по урегулированию украинского конфликта, однако Штаты учтут интересы содружества. Об этом по сути заявил спецпосланник американского лидера Кит Келллог, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене.

«В моём понимании, быть за столом переговоров означает по-настоящему присутствовать за ним. Это не означает, что интересы не учитывают», — ответил он ведущей, которая попросила его объяснить, слова о том, что «ЕС не будет присутствовать физически за столом переговоров».

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Ранее Кит Келлог заявил, что Штаты могут в самые кратчайшие сроки завершить разработку мирного урегулирования украинского конфликта. По его словам, это может произойти в течение ближайших недель, а то и дней.

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ТАСС / AP / Andrew Harnik

Юрий Лысенко
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