Келлог: США завершит разработку плана по Украине в ближайшие недели
США могут вскоре завершить разработку своего плана мирного разрешения конфликта в Украине, возможно, в течение нескольких недель или даже дней. Об этом сообщил специальный представитель президента США по этому вопросу Кит Келлог в интервью CNBC.
На Мюнхенской конференции по безопасности Келлог отметил, что ориентируется на президента США, который известен своей способностью быстро принимать решения.
«Сегодня Трамп может попросить вас провести работу, а завтра заинтересуется, почему вопрос ещё не решён», — сказал Келлог, его слова приводит CNBC.
Он призвал дать США немного времени и пространства для окончательной подготовки плана по мирному урегулированию конфликта в Украине.
«Когда я говорю об этом, речь идёт не о шести месяцах, а о днях и неделях», — добавил он.
Кроме того, во время конференции Келлог предположил, что представители европейских стран могут «отсутствовать физически» за столом переговоров по Украине.
Ранее Келлог заявил, что переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным должны состояться до начала Мюнхенской конференции. Он назвал аргумент российской стороны о нелегитимности Зеленского неэффективным для установления диалога.
X / Keith Kellogg