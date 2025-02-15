Келлог: США завершит разработку плана по Украине в ближайшие недели

США могут вскоре завершить разработку своего плана мирного разрешения конфликта в Украине, возможно, в течение нескольких недель или даже дней. Об этом сообщил специальный представитель президента США по этому вопросу Кит Келлог в интервью CNBC.

На Мюнхенской конференции по безопасности Келлог отметил, что ориентируется на президента США, который известен своей способностью быстро принимать решения.

«Сегодня Трамп может попросить вас провести работу, а завтра заинтересуется, почему вопрос ещё не решён», — сказал Келлог, его слова приводит CNBC.

Он призвал дать США немного времени и пространства для окончательной подготовки плана по мирному урегулированию конфликта в Украине.

«Когда я говорю об этом, речь идёт не о шести месяцах, а о днях и неделях», — добавил он.

Кроме того, во время конференции Келлог предположил, что представители европейских стран могут «отсутствовать физически» за столом переговоров по Украине.