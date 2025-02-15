В ходе Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что, по его оценке, потери Вооружённых сил Украины за время конфликта в три раза превышают совокупные потери американских войск в войнах во Вьетнаме и Корее.

«Потери украинской стороны в три раза превышают потери США во Вьетнаме и Корее вместе взятых», — подчеркнул он.

Следует отметить, что США потеряли во Вьетнаме 58 220 человек, а в Корее было убито 36 тысяч человек, отстаивавших интересы Вашингтона. За время противостояния на территории Украины Киев, по подсчётам Келлога, потерял порядка 283 тысяч человек убитыми.