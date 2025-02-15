Келлог раскрыл, сколько солдат потеряли ВСУ с начала конфликта на Украине
Келлог: Потери ВСУ втрое превышают суммарные потери США во Вьетнаме и Корее
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что, по его оценке, потери Вооружённых сил Украины за время конфликта в три раза превышают совокупные потери американских войск в войнах во Вьетнаме и Корее.
«Потери украинской стороны в три раза превышают потери США во Вьетнаме и Корее вместе взятых», — подчеркнул он.
Следует отметить, что США потеряли во Вьетнаме 58 220 человек, а в Корее было убито 36 тысяч человек, отстаивавших интересы Вашингтона. За время противостояния на территории Украины Киев, по подсчётам Келлога, потерял порядка 283 тысяч человек убитыми.
Российское министерство обороны сообщало, что только на территории Курской области противник потерял более 60,5 тысячи бойцов. Серьёзные потери несут ВСУ и с точки зрения техники — за всё время боёв в Курщине были уничтожены 363 танка, 2654 БМП, 215 БТР, 1872 боевых бронированных автомобиля, 1974 обычных авто.
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