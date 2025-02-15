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15 февраля, 17:16

Келлог раскрыл, сколько солдат потеряли ВСУ с начала конфликта на Украине

Келлог: Потери ВСУ втрое превышают суммарные потери США во Вьетнаме и Корее

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что, по его оценке, потери Вооружённых сил Украины за время конфликта в три раза превышают совокупные потери американских войск в войнах во Вьетнаме и Корее.

«Потери украинской стороны в три раза превышают потери США во Вьетнаме и Корее вместе взятых», — подчеркнул он.

Следует отметить, что США потеряли во Вьетнаме 58 220 человек, а в Корее было убито 36 тысяч человек, отстаивавших интересы Вашингтона. За время противостояния на территории Украины Киев, по подсчётам Келлога, потерял порядка 283 тысяч человек убитыми.

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Российское министерство обороны сообщало, что только на территории Курской области противник потерял более 60,5 тысячи бойцов. Серьёзные потери несут ВСУ и с точки зрения техники — за всё время боёв в Курщине были уничтожены 363 танка, 2654 БМП, 215 БТР, 1872 боевых бронированных автомобиля, 1974 обычных авто.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Ольга Сливченко
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