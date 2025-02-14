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Регион
14 февраля, 12:21

ВСУ погубили уже более 60 500 украинских солдат, отправив их в Курскую область

МО РФ: Потери ВСУ в Курской области составили свыше 290 бойцов за сутки

ВСУ за минувшие сутки потеряли свыше 290 человек личного состава в Курской области, а также одну БМП, два БТР и пять боевых бронированных машин. Об этом проинформировали в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, четыре миномёта, зенитный ракетный комплекс и мостоукладчик, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», — сказано в публикации военного ведомства.

Потери ВС Украины за всё время вторжения в российский регион составили более 60 500 военнослужащих, 363 танка, 2654 БМП, 215 БТР, 1 872 боевых бронированных автомобиля, 1974 обычных авто, 439 орудия артиллерии, 48 пусковых установок РСЗО, включая 13 американских HIMARS и 6 MLRS, 21 пусковую установку ЗРК. Также враг лишился восьми транспортно-заряжающих машин, 108 станций радиоэлектронной борьбы, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС противовоздушной обороны, 42 единицы инженерной и прочей техники. Кроме того, наши парни поразили одну установку разминирования УР-77, три мотоукладчика, инженерную разведывательную машину, десять автомобилей для эвакуации и ремонта и один передвижной командный штаб.

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Ранее стало известно, что морские пехотинцы из 810-й бригады устроили засаду для противника и разгромили колонну украинской военной техники, направлявшуюся вглубь Курской области. Минобороны РФ опубликовало видео с последствиями успешной операции ВС РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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