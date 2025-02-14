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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 февраля, 10:57

За минувшую неделю российская ПВО спустила с небес на землю более 700 украинских дронов

МО РФ: ПВО РФ за неделю сбила 11 авиабомб Hammer, 1 JDAM и 725 БПЛА ВСУ

Российские системы ПВО за минувшую неделю уничтожили 11 управляемых авиационных бомб Hammer, одну JDAM, 28 снарядов от американских реактивных систем залпового огня HIMARS и 725 БПЛА ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и 28 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 11 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 725 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказано в публикации военного ведомства.

В МО РФ отметили, что за всё время СВО Армия России уничтожила 653 украинских самолёта, 283 вертолёта, 43 342 БПЛА, 594 ЗРК, 21 450 танков и прочих боевых бронированных машин. Кроме того, ВСУ лишились 1 517 боевых машин РСЗО, 21 721 артиллерийского орудия и миномёта, а также 31 674 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Как ранее сообщали в МО РФ, только за минувшую ночь системы ПВО РФ сбили 50 БПЛА ВСУ в российском небе. Так, 41 беспилотник был уничтожен над Белгородской областью, ещё 5 — над Воронежской, и 4 — над Ростовской.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Юрий Лысенко
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