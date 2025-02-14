Армия России зажала в тиски украинский гарнизон между двумя сёлами под Харьковом

Российские солдаты зажали «в клещи» бойцов ВСУ между населёнными пунктами Двуречная и Западное в Харьковской области. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

«После двух сосредоточенных ударов ВС РФ (Западное — Дорошовка и Двуречная — Кутьковка) удалось прорвать вторую оборонительную линию ВФУ и продвинуться почти на один километр. Данный факт позволил сформировать клещи вокруг украинской группировки, расположенной между Двуречной и Западным», — рассказал Марочко.

По его словам, украинские солдаты уже скоро попадут в окружение и будут уничтожены, если командование ВСУ не придумает что-то, чтобы вывести оттуда подразделения. Почти все стратегически важные высоты контролируют российские солдаты, а межпозиционное пространство между подразделениями ВС РФ сократилось до 2,5 километров, подчеркнул эксперт.