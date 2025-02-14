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Регион
14 февраля, 07:52

Армия России зажала в тиски украинский гарнизон между двумя сёлами под Харьковом

Марочко: ВС РФ взяли в клещи подразделения ВСУ между Двуречной и Западным

Российские солдаты зажали «в клещи» бойцов ВСУ между населёнными пунктами Двуречная и Западное в Харьковской области. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

«После двух сосредоточенных ударов ВС РФ (Западное Дорошовка и Двуречная Кутьковка) удалось прорвать вторую оборонительную линию ВФУ и продвинуться почти на один километр. Данный факт позволил сформировать клещи вокруг украинской группировки, расположенной между Двуречной и Западным», — рассказал Марочко.

По его словам, украинские солдаты уже скоро попадут в окружение и будут уничтожены, если командование ВСУ не придумает что-то, чтобы вывести оттуда подразделения. Почти все стратегически важные высоты контролируют российские солдаты, а межпозиционное пространство между подразделениями ВС РФ сократилось до 2,5 километров, подчеркнул эксперт.

ВСУ нарастили атаки на тыловые районы Харьковщины
ВСУ нарастили атаки на тыловые районы Харьковщины

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские подразделения поспешно покидают свои позиции в районе Белогоровки Луганской Народной Республики. Из-за дефицита боеприпасов им приходится экономить патроны и постоянно отступать назад.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Владимир Озеров
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