Армия России зажала в тиски украинский гарнизон между двумя сёлами под Харьковом
Марочко: ВС РФ взяли в клещи подразделения ВСУ между Двуречной и Западным
Российские солдаты зажали «в клещи» бойцов ВСУ между населёнными пунктами Двуречная и Западное в Харьковской области. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.
«После двух сосредоточенных ударов ВС РФ (Западное — Дорошовка и Двуречная — Кутьковка) удалось прорвать вторую оборонительную линию ВФУ и продвинуться почти на один километр. Данный факт позволил сформировать клещи вокруг украинской группировки, расположенной между Двуречной и Западным», — рассказал Марочко.
По его словам, украинские солдаты уже скоро попадут в окружение и будут уничтожены, если командование ВСУ не придумает что-то, чтобы вывести оттуда подразделения. Почти все стратегически важные высоты контролируют российские солдаты, а межпозиционное пространство между подразделениями ВС РФ сократилось до 2,5 километров, подчеркнул эксперт.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские подразделения поспешно покидают свои позиции в районе Белогоровки Луганской Народной Республики. Из-за дефицита боеприпасов им приходится экономить патроны и постоянно отступать назад.
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