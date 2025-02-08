ВСУ нарастили атаки на тыловые районы Харьковщины

Украинские войска значительно расширили территорию обстрела и атак дронами в Харьковской области. От ударов по тылу страдают мирные жители региона. Теперь в Харьковщине не осталось безопасных населённых пунктов. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в беседе с ТАСС.

«Сейчас февраль 2025 года, год назад был февраль 2024 года, если сравнивать, то за год интенсивность обстрелов усилилась, и с применением дронов, и с применением артиллерии. География расширилась», — отметил он.