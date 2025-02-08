ВСУ нарастили атаки на тыловые районы Харьковщины
Ганчев: ВСУ начали обстреливать тыловые районы Харьковской области
Украинские войска значительно расширили территорию обстрела и атак дронами в Харьковской области. От ударов по тылу страдают мирные жители региона. Теперь в Харьковщине не осталось безопасных населённых пунктов. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в беседе с ТАСС.
«Сейчас февраль 2025 года, год назад был февраль 2024 года, если сравнивать, то за год интенсивность обстрелов усилилась, и с применением дронов, и с применением артиллерии. География расширилась», — отметил он.
Как уточнил Ганчев, раньше на территории Харьковской области были населённые пункты в тылу, куда не долетали вражеские дроны и снаряды, но на сегодняшний день таких посёлков практически нет в регионе. Посёлки, расположенные вплоть до границ с ДНР, подвергаются обстрелам. Чиновник подчеркнул, что от атак ВСУ страдают мирные жители, которые живут под гнётом армии киевского режима. Снизить частоту ударов по гражданским, а также потери от обстрелов поможет продвижение Армии России в западном направлении.
Ранее сообщалось об атаке украинских дронов на Кубань. Беспилотники наносили удары целенаправленно по гражданским объектам — в результате пострадали пять жилых домов. Люди не пострадали.
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