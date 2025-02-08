Режим ЧС введён в Первомайском районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА

В Первомайском районе Ростова-на-Дону объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с повреждениями многоквартирных домов из-за ночной атаки беспилотников украинских Вооружённых сил. Об этом сообщил в своём телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

«На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью», — написал он.