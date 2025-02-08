Режим ЧС введён в Первомайском районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА
В Первомайском районе Ростова-на-Дону объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с повреждениями многоквартирных домов из-за ночной атаки беспилотников украинских Вооружённых сил. Об этом сообщил в своём телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.
«На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью», — написал он.
Он подчеркнул, что эксперты Следственного комитета завершили свою работу на месте и провели обследование территории. Теперь сотрудники коммунальных служб могут начать восстановительные работы. Также специалисты газовых аварийных служб проверили состояние труб и газового оборудования в квартирах. Слюсарь добавил, что подача газа осуществляется в обычном режиме.
Напомним, о взрывах в Ростове-на-Дону стало известно около 02:30 мск. Одной из целей дронов ВСУ стала нефтеперекачивающая станция ПСП 915. Удар также пришёлся на несколько пятиэтажек. Жителей одного из домов эвакуировали.
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