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Регион
8 февраля, 10:13

Режим ЧС введён в Первомайском районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА

В Первомайском районе Ростова-на-Дону объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с повреждениями многоквартирных домов из-за ночной атаки беспилотников украинских Вооружённых сил. Об этом сообщил в своём телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

«На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью», — написал он.

Он подчеркнул, что эксперты Следственного комитета завершили свою работу на месте и провели обследование территории. Теперь сотрудники коммунальных служб могут начать восстановительные работы. Также специалисты газовых аварийных служб проверили состояние труб и газового оборудования в квартирах. Слюсарь добавил, что подача газа осуществляется в обычном режиме.

Эвакуированные жильцы 14 домов греются в автобусах после атаки дронов на Ростов-на-Дону
Эвакуированные жильцы 14 домов греются в автобусах после атаки дронов на Ростов-на-Дону

Напомним, о взрывах в Ростове-на-Дону стало известно около 02:30 мск. Одной из целей дронов ВСУ стала нефтеперекачивающая станция ПСП 915. Удар также пришёлся на несколько пятиэтажек. Жителей одного из домов эвакуировали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Александра Мышляева
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