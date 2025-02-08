Эвакуированные жильцы 14 домов греются в автобусах после атаки дронов на Ростов-на-Дону

Жильцы многоквартирных домов в Ростове-на-Дону, которые были эвакуированы из-за повреждения остекления в зданиях при атаке беспилотников, греются в автобусах. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«На месте работают расчеты спасателей, прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко», — уточнил глава региона.