Эвакуированные жильцы 14 домов греются в автобусах после атаки дронов на Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону организовали обогрев людей в автобусах после атаки дронов
Жильцы многоквартирных домов в Ростове-на-Дону, которые были эвакуированы из-за повреждения остекления в зданиях при атаке беспилотников, греются в автобусах. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«На месте работают расчеты спасателей, прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко», — уточнил глава региона.
В результате украинской атаки повреждены стекла и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах. Сотрудники коммунальных служб днём временно закроют плёнкой повреждённые оконные проёмы, чтобы потом их заменить на новые. Слюсарь обещал также, что работники восстановят повреждённую газовую трубу в одном из домов.
О взрывах в Ростове-на-Дону стало известно около 02:30 мск. Одной из целей беспилотников врага стала нефтеперекачивающая станция ПСП 915. Повреждения получили также несколько пятиэтажек в Ростове-на-Дону. Жителей одного из зданий пришлось эвакуировать.
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