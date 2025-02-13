Группы бойцов ВСУ бросают позиции и спасаются бегством в районе Белогоровки ЛНР из-за активного наступления ВС РФ. Войска киевского режима столкнулись с дефицитом боеприпасов, доложил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Украинские боевики в большинстве случаев ведут позиционные бои, с их стороны наблюдается экономия боеприпасов. На некоторых участках отмечена перегруппировка противника и оставление второстепенных позиций», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что у войск киевского режима у Белогоровки идёт сокращение численности состава и вооружения.