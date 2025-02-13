Стало известно о массовом бегстве солдат ВСУ в Белогоровке ЛНР
Марочко: ВСУ бегут с позиций у Белогоровки от активного наступления ВС РФ
Группы бойцов ВСУ бросают позиции и спасаются бегством в районе Белогоровки ЛНР из-за активного наступления ВС РФ. Войска киевского режима столкнулись с дефицитом боеприпасов, доложил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
«Украинские боевики в большинстве случаев ведут позиционные бои, с их стороны наблюдается экономия боеприпасов. На некоторых участках отмечена перегруппировка противника и оставление второстепенных позиций», — сказал эксперт.
Марочко добавил, что у войск киевского режима у Белогоровки идёт сокращение численности состава и вооружения.
Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцам нужно быть реалистами и принять то факт, что ВСУ не способны полностью остановить продвижение российских войск. Он пояснил, что замедлить марш ВС РФ можно, но ненадолго.
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