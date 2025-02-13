Крупнейший на Украине газовый завод стал «добычей» российских ракет
«РВ»: Российские ракеты поразили крупнейший на Украине ГПЗ под Черниговом
Крупнейший на Украине Гнединцевский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Черниговской области подвергся ракетному удару со стороны ВС РФ. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на данные спутниковых снимков NASA.
«Удар ракетой пришёлся по Гнединцевскому ГПЗ где-то между 03:00 и 04:00», — гласит пост.
Минобороны РФ пока не комментировало атаку конкретно на этот объект. Однако 11 февраля ведомство сообщало о нанесении группового удара по объектам газоэнергетического комплекса Незалежной.
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