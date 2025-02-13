Крупнейший на Украине газовый завод стал «добычей» российских ракет

Крупнейший на Украине Гнединцевский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Черниговской области подвергся ракетному удару со стороны ВС РФ. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на данные спутниковых снимков NASA.

«Удар ракетой пришёлся по Гнединцевскому ГПЗ где-то между 03:00 и 04:00», — гласит пост.