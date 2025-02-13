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13 февраля, 00:45

Крупнейший на Украине газовый завод стал «добычей» российских ракет

«РВ»: Российские ракеты поразили крупнейший на Украине ГПЗ под Черниговом

Крупнейший на Украине Гнединцевский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Черниговской области подвергся ракетному удару со стороны ВС РФ. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на данные спутниковых снимков NASA.

«Удар ракетой пришёлся по Гнединцевскому ГПЗ где-то между 03:00 и 04:00», — гласит пост.

Минобороны РФ пока не комментировало атаку конкретно на этот объект. Однако 11 февраля ведомство сообщало о нанесении группового удара по объектам газоэнергетического комплекса Незалежной.

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Оглушили противника: Появилось видео уничтожения станции связи ВСУ рядом с Покровском
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Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Антон Голыбин
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