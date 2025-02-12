Оглушили противника: Появилось видео уничтожения станции связи ВСУ рядом с Покровском
МО РФ: Расчёты FPV-БПЛА уничтожили станцию связи ВСУ на Покровском направлении
Расчёты FPV-дронов российского центра «Рубикон» уничтожили станцию связи ВСУ на Покровском направлении. Кадрами поражения объекта противника поделилась пресс-служба Минобороны России.
Расчёты FPV-дронов уничтожили станцию связи ВСУ в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России
«Разведывательными подразделениями были оперативно переданы данные ударным средствам, после чего расчётами FPV-дронов центра «Рубикон» цель была уничтожена», — указано в сообщении ведомства.
А ранее Life.ru писал, что ВС РФ уничтожили станцию Starlink ВСУ в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, удар был нанесён с помощью беспилотника, оператор которого точным сбросом боеприпаса уничтожил оборудование.
Telegram / Минобороны России