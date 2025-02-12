Оглушили противника: Появилось видео уничтожения станции связи ВСУ рядом с Покровском

«Разведывательными подразделениями были оперативно переданы данные ударным средствам, после чего расчётами FPV-дронов центра «Рубикон» цель была уничтожена», — указано в сообщении ведомства.

Наши парни разгромили блиндаж ВСУ с системой связи Starlink под эффектную музыку

Наши парни разгромили блиндаж ВСУ с системой связи Starlink под эффектную музыку

А ранее Life.ru писал, что ВС РФ уничтожили станцию Starlink ВСУ в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, удар был нанесён с помощью беспилотника, оператор которого точным сбросом боеприпаса уничтожил оборудование.