Наши парни разгромили блиндаж ВСУ с системой связи Starlink под эффектную музыку
МО: Военные ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ с системой связи Starlink в зоне СВО
Министерство обороны России сообщило об уничтожении артиллеристами группировки войск «Запад» блиндажа ВСУ, а также станции спутниковой связи Starlink в зоне спецоперации. Соответствующие кадры ведомство разместило в своём официальном телеграм-канале.
ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ с системой связи Starlink в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России
Кроме блиндажа и терминала связи были уничтожены пикап и грузовик, которые принадлежали ВСУ.
Ранее ведомство сообщило, что солдаты ВС РФ уничтожили ещё один спутниковый терминал связи Starlink. Его бойцы ВСУ пытались спрятать в Харьковской области.
Telegram / Минобороны России