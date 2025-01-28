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28 января, 15:19

Наши парни разгромили блиндаж ВСУ с системой связи Starlink под эффектную музыку

МО: Военные ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ с системой связи Starlink в зоне СВО

Министерство обороны России сообщило об уничтожении артиллеристами группировки войск «Запад» блиндажа ВСУ, а также станции спутниковой связи Starlink в зоне спецоперации. Соответствующие кадры ведомство разместило в своём официальном телеграм-канале.

ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ с системой связи Starlink в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

Кроме блиндажа и терминала связи были уничтожены пикап и грузовик, которые принадлежали ВСУ.

Кадыров показал видео ликвидации позиций ВСУ с системой связи Starlink
Кадыров показал видео ликвидации позиций ВСУ с системой связи Starlink

Ранее ведомство сообщило, что солдаты ВС РФ уничтожили ещё один спутниковый терминал связи Starlink. Его бойцы ВСУ пытались спрятать в Харьковской области.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Ольга Сливченко
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