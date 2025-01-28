Наши парни разгромили блиндаж ВСУ с системой связи Starlink под эффектную музыку

Министерство обороны России сообщило об уничтожении артиллеристами группировки войск «Запад» блиндажа ВСУ, а также станции спутниковой связи Starlink в зоне спецоперации. Соответствующие кадры ведомство разместило в своём официальном телеграм-канале.

ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ с системой связи Starlink в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

Кроме блиндажа и терминала связи были уничтожены пикап и грузовик, которые принадлежали ВСУ.