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Регион
21 января, 23:08

Кадыров показал видео ликвидации позиций ВСУ с системой связи Starlink

Российская армия в зоне СВО уничтожила позиции ВСУ с системой спутниковой связи Starlink и личным составом противника в Харьковской области. Об этом сообщил лидер Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров отметил, что цели в лесополосе обнаружили операторы дронов. Данную информацию артиллеристы использовали для уничтожения врага точными ударами.

Уничтожение позиций ВСУ со Starlink. Видео © t.me/RKadyrov

Как тебе такое, Илон Маск?! Русская «Калинка» начнёт перехватывать сигналы спутников Starlink на СВО
Как тебе такое, Илон Маск?! Русская «Калинка» начнёт перехватывать сигналы спутников Starlink на СВО

Задачу выполнили личный состав батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ и ОМВД РФ Курчалоевского района Чечни под командованием Рустама Агуева совместно с бойцами 116-й отдельной бригады особого назначения «Стальная» Росгвардии.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки «Север» также ликвидировали спутниковый терминал Starlink подразделения ВСУ в Харьковской области. Это зафиксировали средства объективного контроля.

Обложка ©

t.me/RKadyrov_95

Лия Мурадьян
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