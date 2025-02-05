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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 февраля, 03:50

Минобороны опубликовало видео уничтожения станции Starlink ВСУ в зоне СВО

Министерство обороны России опубликовало видеозапись, демонстрирующую поражение станции спутниковой связи Starlink, которая использовалась ВСУ на Ореховском направлении.

Уничтожение Starlink на Ореховском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Как уточняется, удар был нанесён с помощью беспилотника, оператор которого точным сбросом боеприпаса уничтожил оборудование. Это лишило подразделение ВСУ оперативной связи и возможности координировать свои действия.

Наши парни разгромили блиндаж ВСУ с системой связи Starlink под эффектную музыку
Наши парни разгромили блиндаж ВСУ с системой связи Starlink под эффектную музыку

Спутниковая система Starlink является основной системой связи украинских военных. Её уничтожение снижает эффективность управления подразделениями и осложняет взаимодействие ВСУ на передовой.

Ранее Российская армия уничтожила позиции ВСУ с системой спутниковой связи Starlink и личным составом в Харьковской области. Цели в лесополосе обнаружили операторы дронов. Данную информацию артиллеристы использовали для уничтожения врага точными ударами.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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