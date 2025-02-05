Минобороны опубликовало видео уничтожения станции Starlink ВСУ в зоне СВО

Министерство обороны России опубликовало видеозапись, демонстрирующую поражение станции спутниковой связи Starlink, которая использовалась ВСУ на Ореховском направлении.

Уничтожение Starlink на Ореховском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Как уточняется, удар был нанесён с помощью беспилотника, оператор которого точным сбросом боеприпаса уничтожил оборудование. Это лишило подразделение ВСУ оперативной связи и возможности координировать свои действия.

Спутниковая система Starlink является основной системой связи украинских военных. Её уничтожение снижает эффективность управления подразделениями и осложняет взаимодействие ВСУ на передовой.