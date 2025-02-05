Минобороны опубликовало видео уничтожения станции Starlink ВСУ в зоне СВО
Министерство обороны России опубликовало видеозапись, демонстрирующую поражение станции спутниковой связи Starlink, которая использовалась ВСУ на Ореховском направлении.
Уничтожение Starlink на Ореховском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России
Как уточняется, удар был нанесён с помощью беспилотника, оператор которого точным сбросом боеприпаса уничтожил оборудование. Это лишило подразделение ВСУ оперативной связи и возможности координировать свои действия.
Спутниковая система Starlink является основной системой связи украинских военных. Её уничтожение снижает эффективность управления подразделениями и осложняет взаимодействие ВСУ на передовой.
Ранее Российская армия уничтожила позиции ВСУ с системой спутниковой связи Starlink и личным составом в Харьковской области. Цели в лесополосе обнаружили операторы дронов. Данную информацию артиллеристы использовали для уничтожения врага точными ударами.
Telegram / Минобороны России