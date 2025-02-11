ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газоэнергетического комплекса Украины
МО: ВС РФ нанесли удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины
Прошедшей ночью российские военные нанесли групповой удар, в результате которого повреждения получили объекты газоэнергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также инфраструктура ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Сегодня ночью ВС РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. <...> Цели удара достигнуты», — следует из сводки ведомства.
Напомним, в ночь на 11 февраля российские войска обрушили на территорию Украины массу ракет типа «Калибр». Предварительно, они атаковали военные объекты в Миргороде, Александрии, Кременчуге и Светловодске Полтавской области. Также туда полетели баллистические ракеты.
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