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Регион
11 февраля, 09:46

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газоэнергетического комплекса Украины

МО: ВС РФ нанесли удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины

Прошедшей ночью российские военные нанесли групповой удар, в результате которого повреждения получили объекты газоэнергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также инфраструктура ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. <...> Цели удара достигнуты», — следует из сводки ведомства.

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Напомним, в ночь на 11 февраля российские войска обрушили на территорию Украины массу ракет типа «Калибр». Предварительно, они атаковали военные объекты в Миргороде, Александрии, Кременчуге и Светловодске Полтавской области. Также туда полетели баллистические ракеты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Мария Любицкая
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