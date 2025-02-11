Российский флот использовал новейшее оружие для «удара возмездия» по Украине
«РВ»: Флот РФ впервые ударил по Украине новыми ракетами «Калибр»
Российский флот впервые использовал новые версии крылатых ракет «Калибр» во время ночных ударов по военным объектам киевского режима. Об этом докладывает телеграм-канал «Русская весна».
Мониторинговые каналы Киева в ужасе сообщают, что ракеты практически невозможно заметить, так как они низко летят и быстро маневрируют.
«Предварительно, состоялся пуск «Калибров» из района Геленджика. В зависимости от маршрута, первые ракеты могут зайти на Украину уже в течение 15-40 минут», — писал канал со ссылкой на украинские источники около 01:00.
Напомним, в ночь на 11 февраля российские войска обрушили на территорию Украины массу ракет типа «Калибр». Предварительно, они атаковали военные объекты в Миргороде, Александрии, Кременчуге и Светловодске Полтавской области. Также туда полетели баллистические ракеты.
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