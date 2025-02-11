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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 февраля, 03:34

Еврокомиссия призвала Украину пересмотреть военное положение

Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман выразил мнение, что Украине следует пересмотреть действующие с 2022 года ограничения, связанные с военным положением. Об этом пишут украинские СМИ.

Он отметил, что властям стоит тщательно оценить необходимость и пропорциональность текущих мер, заявив, что эта тема требует внимания и детального анализа.

«Детально изучить!» — призвал Компан, обращаясь к присутствовавшим на конференции депутатам Верховной рады.

Он подчеркнул, что введение военного положения повлияло на многие демократические процессы в стране, но не стал уточнять, какие именно положения конституции Украины нуждаются в изменении. Компан также выразил надежду на возвращение к нормам конституционного правопорядка.

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Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая. Напомним, Верховная рада поддержала это предложение. «За» высказались 315 депутатов, ни один не проголосовал против.

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Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Артём Гапоненко
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