Еврокомиссия призвала Украину пересмотреть военное положение

Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман выразил мнение, что Украине следует пересмотреть действующие с 2022 года ограничения, связанные с военным положением. Об этом пишут украинские СМИ.

Он отметил, что властям стоит тщательно оценить необходимость и пропорциональность текущих мер, заявив, что эта тема требует внимания и детального анализа.

«Детально изучить!» — призвал Компан, обращаясь к присутствовавшим на конференции депутатам Верховной рады.

Он подчеркнул, что введение военного положения повлияло на многие демократические процессы в стране, но не стал уточнять, какие именно положения конституции Украины нуждаются в изменении. Компан также выразил надежду на возвращение к нормам конституционного правопорядка.