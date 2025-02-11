Армия РФ обрушила на Украину массированный «удар возмездия», введены отключения света

Массированная ракетная атака произошла на Украине в ночь на 11 февраля. Об этом сообщает местное издание «Страна».

В украинских воздушных силах заявили, что крылатые ракеты типа «Калибр» могли быть запущены со стороны Чёрного моря в сторону Полтавской области. Предварительно, они атаковали военные объекты в Миргороде, Александрии, Кременчуге и Светловодске Полтавской области. Также туда полетели баллистические ракеты.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в стране из-за ракетной атаки введены экстренные отключения электричества. По его словам, удары наносились по газовой инфраструктуре.

«В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», — сказал Галущенко.