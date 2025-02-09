ВС РФ «‎ударами возмездия» за Макеевку уничтожили установку по добыче газа на Украине

«‎Удары возмездия» за Макеевку достигли установки по добыче газа в посёлке Водяное Харьковской области. Добыча углеводородов прекращена вследствие её уничтожения, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на местных.

По данным издания, украинская нефтегазовая компания «Системоинжениринг» потеряла оборудование и производственные мощности. Месторождение разрабатывалось последние 10 лет. Кроме того, авария на общей взаимосвязанной системе газопроводов привела к блокированию работы всех окрестных месторождений.