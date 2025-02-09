ВС РФ «ударами возмездия» за Макеевку уничтожили установку по добыче газа на Украине
В Харьковской области удары ВС РФ уничтожили украинскую установку по добыче газа
«Удары возмездия» за Макеевку достигли установки по добыче газа в посёлке Водяное Харьковской области. Добыча углеводородов прекращена вследствие её уничтожения, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на местных.
По данным издания, украинская нефтегазовая компания «Системоинжениринг» потеряла оборудование и производственные мощности. Месторождение разрабатывалось последние 10 лет. Кроме того, авария на общей взаимосвязанной системе газопроводов привела к блокированию работы всех окрестных месторождений.
Это был «удар возмездия» за Макеевку. Ранее Вооружённые силы Украины атаковали район Макеевки. В результате обстрела пострадали 10 человек, погибли двое, в том числе ребёнок. Это был разгар выходного дня, когда в этой части города особенно людно. В ответ Армия России нанесла удары по газовым подземельям и военным аэродромам на Украине. Вооружённые силы Российской Федерации ударили по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса противника, а также инфраструктуре военных аэродромов в 147 районах.
Midjourney / Life.ru