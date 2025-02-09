Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 18:47

ВС РФ «‎ударами возмездия» за Макеевку уничтожили установку по добыче газа на Украине

В Харьковской области удары ВС РФ уничтожили украинскую установку по добыче газа

«‎Удары возмездия» за Макеевку достигли установки по добыче газа в посёлке Водяное Харьковской области. Добыча углеводородов прекращена вследствие её уничтожения, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на местных.

По данным издания, украинская нефтегазовая компания «Системоинжениринг» потеряла оборудование и производственные мощности. Месторождение разрабатывалось последние 10 лет. Кроме того, авария на общей взаимосвязанной системе газопроводов привела к блокированию работы всех окрестных месторождений.

МИД РФ обратился к мировому сообществу с призывом после атаки ВСУ по Макеевке
МИД РФ обратился к мировому сообществу с призывом после атаки ВСУ по Макеевке

Это был «удар возмездия» за Макеевку. Ранее Вооружённые силы Украины атаковали район Макеевки. В результате обстрела пострадали 10 человек, погибли двое, в том числе ребёнок. Это был разгар выходного дня, когда в этой части города особенно людно. В ответ Армия России нанесла удары по газовым подземельям и военным аэродромам на Украине. Вооружённые силы Российской Федерации ударили по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса противника, а также инфраструктуре военных аэродромов в 147 районах.

Обложка ©

Midjourney / Life.ru

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar