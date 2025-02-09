«‎Удары возмездия» за Макеевку настигли газовые подземелья и военные аэродромы на Украине

Российская армия ударила по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов в 147 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ в сводке 9 февраля.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах», — доложили в министерстве.