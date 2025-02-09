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9 февраля, 09:27

«‎Удары возмездия» за Макеевку настигли газовые подземелья и военные аэродромы на Украине

Армия РФ ударила по объекту газонефтяной отрасли и военным аэродромам на Украине

Российская армия ударила по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов в 147 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ в сводке 9 февраля.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах», — доложили в министерстве.

«‎Удары возмездия» усложнили Украине доступ к газовым подземельям
«‎Удары возмездия» усложнили Украине доступ к газовым подземельям

Накануне днём украинские военные атаковали густонаселённый район Макеевки, где расположены магазины, автостанция и МФЦ. По информации главы республики Дениса Пушилина, погибла девушка, пострадали 10 человек. Для удара ВСУ выбрали разгар выходного дня, когда в этой части города особенно людно.

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Обложка © Шедеврум / Life.ru

Андрей Бражников
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