«Удары возмездия» за Макеевку настигли газовые подземелья и военные аэродромы на Украине
Армия РФ ударила по объекту газонефтяной отрасли и военным аэродромам на Украине
Российская армия ударила по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов в 147 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ в сводке 9 февраля.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах», — доложили в министерстве.
Накануне днём украинские военные атаковали густонаселённый район Макеевки, где расположены магазины, автостанция и МФЦ. По информации главы республики Дениса Пушилина, погибла девушка, пострадали 10 человек. Для удара ВСУ выбрали разгар выходного дня, когда в этой части города особенно людно.
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