Девушка погибла и мать с ребёнком пострадали при ударе ВСУ по центру Макеевки
ВСУ нанесли удар по густонаселенному району в Макеевке в ДНР, где находится МФЦ, автостанция и магазины. По данным СЦКК ДНР, погибла девушка, ещё одна женщина с ребёнком пострадали.
Удар по автостанции в Макеевке. Видео © Телеграм / Крупнокалиберный Переполох
Также при ударе повреждены здания и сожжён минимум один автомобиль. На месте работают сотрудники МЧС и врачи скорой помощи, уточнил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
А ранее Life.ru писал, что украинские войска нанесли удар беспилотниками по двум школам в Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, в одном из образовательных учреждений находились 27 детей. К счастью, никто не пострадал.
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