Девушка погибла и мать с ребёнком пострадали при ударе ВСУ по центру Макеевки

ВСУ нанесли удар по густонаселенному району в Макеевке в ДНР, где находится МФЦ, автостанция и магазины. По данным СЦКК ДНР, погибла девушка, ещё одна женщина с ребёнком пострадали.

Удар по автостанции в Макеевке. Видео © Телеграм / Крупнокалиберный Переполох

Также при ударе повреждены здания и сожжён минимум один автомобиль. На месте работают сотрудники МЧС и врачи скорой помощи, уточнил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.