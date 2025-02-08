«‎Удары возмездия» усложнили Украине доступ к газовым подземельям

Медленные темпы добычи газа на Украине связаны с российскими «ударами возмездия» по энергоструктуре страны. Из-за повреждений в подземных хранилищах не хватает давления, несмотря на хороший объём голубого топлива, говорит директор центра исследований энергетики республики Александр Харченко.

«В целом количества газа у нас достаточно, но после последних атак по нашим месторождениям у нас не хватает давления. Были атакованы компрессорные станции, и сейчас с наших месторождений мы не можем поднимать столько газа, сколько нужно и сколько мы привыкли», – цитирует Харченко украинское издание «Страна.ua».

Председатель украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что «Нафтогазу» будет необходимо срочно закупать газ почти в два раза дороже. Он объяснил, что внутренние объёмы добычи и оставшиеся запасы в подземных хранилищах не смогут удовлетворить потребности.