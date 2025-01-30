«Колоссальные убытки»: На Украине заявили о минимальных в истории запасах газа

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достигли исторического минимума в 10% от общего объёма. Об этом сообщил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

«Остатки в наших газохранилищах… Доходит до 10% от общего объёма и это действительно исторический минимум», — сказал Попенко в эфире телеканала «Новости. LIVE».

Он добавил, что «Нафтогаз» может заявлять об отсутствии проблем, и если компания вдруг закупит топливо по 550-600 долларов, то его действительно хватит. Однако страна понесёт колоссальные убытки. Попенко отметил, что украинцам придётся отдать многое из-за бездеятельности «Нафтогаза», не закупившего газ по 300 долларов.

Также специалист считает, что отключения отопления на Украине не будет, но власти могут прибегнуть к ряду ограничений.