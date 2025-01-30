«Колоссальные убытки»: На Украине заявили о минимальных в истории запасах газа
Глава СПКУ Попенко: Запасы газа в ПХГ на Украине достигли исторического минимума
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достигли исторического минимума в 10% от общего объёма. Об этом сообщил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
«Остатки в наших газохранилищах… Доходит до 10% от общего объёма и это действительно исторический минимум», — сказал Попенко в эфире телеканала «Новости. LIVE».
Он добавил, что «Нафтогаз» может заявлять об отсутствии проблем, и если компания вдруг закупит топливо по 550-600 долларов, то его действительно хватит. Однако страна понесёт колоссальные убытки. Попенко отметил, что украинцам придётся отдать многое из-за бездеятельности «Нафтогаза», не закупившего газ по 300 долларов.
Также специалист считает, что отключения отопления на Украине не будет, но власти могут прибегнуть к ряду ограничений.
Как писал Life.ru, 1 января в 08:00 по московскому времени «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину. В российской компании заявили, что прекращение действия соглашения украинской стороны о транзите утратило для специалистов как технические, так и юридические возможности. Остающиеся в хранилищах Европы запасы топлива быстро истощаются. Самая тяжёлая ситуация складывается в Словакии и Молдавии.
Также мы рассказывали, что утром 15 января на Украину обрушился «град возмездия» в ответ на обстрел российской территории западными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Взрывы были слышны в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Харьковской областях и в Киеве. По словам Владимира Зеленского, в ходе удара было выпущено около 40 ракет и более 70 ударных беспилотников. В Минобороны РФ позже подтвердили, что нанесли групповой высокоточный удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры. В частности, было уничтожено крупнейшее газовое хранилище в городе Стрый Львовской области Украины.
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