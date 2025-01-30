Европа решила умаслить Россию перед переговорами по Украине возвратом к закупкам газа

Европейские чиновники рассматривают возможность возобновления закупок российского трубопроводного газа в рамках потенциального соглашения по Украине. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на осведомлённые источники.

Поддерживающие эту инициативу утверждают, что она может способствовать снижению высоких цен на энергоресурсы в Европе, побудить Москву к переговорам и создать условия для введения и поддержания режима прекращения огня между Россией и Украиной.

Однако даже на этапе предварительных обсуждений идея возобновления поставок газа из России встретила негативную реакцию со стороны ближайших союзников Украины в ЕС. Некоторые представители Германии и Венгрии, а также другие чиновники из стран ЕС поддержали эту инициативу, но дипломаты и официальные лица из Восточной Европы выразили свое недовольство.