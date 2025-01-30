Европа решила умаслить Россию перед переговорами по Украине возвратом к закупкам газа
FT: ЕС допускает возврат к закупкам газа у России в рамках сделки по Украине
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Европейские чиновники рассматривают возможность возобновления закупок российского трубопроводного газа в рамках потенциального соглашения по Украине. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на осведомлённые источники.
Поддерживающие эту инициативу утверждают, что она может способствовать снижению высоких цен на энергоресурсы в Европе, побудить Москву к переговорам и создать условия для введения и поддержания режима прекращения огня между Россией и Украиной.
Однако даже на этапе предварительных обсуждений идея возобновления поставок газа из России встретила негативную реакцию со стороны ближайших союзников Украины в ЕС. Некоторые представители Германии и Венгрии, а также другие чиновники из стран ЕС поддержали эту инициативу, но дипломаты и официальные лица из Восточной Европы выразили свое недовольство.
«Это безумие. Насколько мы глупы, если даже рассматриваем это как возможный вариант?» — заметил один из них.
Ранее помощник государственного секретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетт заявил, что Украина никогда не пойдёт на возобновление прокачки газа РФ в Европу через свою территорию. Напомним, что «Газпром» остановил транзит через Украину 1 января в 08:00.