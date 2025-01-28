В Кремле заявили о желании России продолжить поставлять газ в Европу

Песков высказал мнение, что, вероятно, Венгрия получила от Брюсселя определённые гарантии о возобновлении переговорного процесса. Он также подчеркнул, что российский газ не только составляет конкуренцию американскому, но и является более выгодным для европейских покупателей.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на заявление Еврокомиссии, сообщило, что ЕК намерена продолжать переговоры с Украиной о газовых поставках в Европу через украинскую территорию и планирует привлечь к этому процессу Венгрию и Словакию. Однако президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна готова осуществлять транзит азербайджанского газа вместо российского. Он подчеркнул необходимость подписания контракта и быстрого налаживания поставок газа. В то же время эксперты в Европе выразили сомнения относительно осуществимости «плана» Зеленского. По их мнению, существуют два основных варианта: первый — это поставки газа через Россию или Грузию, а второй — транзит через Чёрное море.