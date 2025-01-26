На Западе высмеяли слова Зеленского о транзите азербайджанского газа в Европу

Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял заявление Владимира Зеленского по поводу возможности транзита азербайджанского газа через Украину. Представитель СМИ не понимает, как именно это будет происходить.

«Как именно будет осуществляться транзит газа из Азербайджана по украинскому трубопроводу в Европу?» — написал он в соцсети X.

Христофору допустил существование лишь двух вариантов. Первый из них — это поставки газа через Россию или Грузию. Второй сценарий — транзит голубого топлива через Чёрное море, отметил журналист.