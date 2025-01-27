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Регион
27 января, 08:23

В Раде разоблачили ложь Зеленского о транзите азербайджанского газа вместо российского

Нардеп Дубинский: Азербайджанский газ не может оказаться в украинской трубе

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по делу о госизмене, раскритиковал Владимира Зеленского, уверенно заявившего о транзите газа из Азербайджана. По его словам, глава киевского режима в очередной раз вводит в заблуждение общественность своими сказками о голубом топливе.

«Очевидно, что никакого такого газа в украинской трубе быть не может — может быть только российский. Просто по физическим причинам — труба из Азербайджана заходит в РФ. То есть, Азербайджан дует свой газ в РФ, а РФ — дует аналогичный объём нам», — рассказал нардеп в соцсетях.

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Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к транзиту азербайджанского газа вместо российского. По его словам, необходимо подписать контракт и быстро наладить поставки голубого топлива. В Европе поставили под сомнение реализацию «плана» Зеленского. По мнению европейских экспертов, первый вариант — это поставки газа через Россию или Грузию. Второй — транзит через Чёрное море.

Обложка ©

freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
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