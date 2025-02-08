Раненых при смертельной атаке ВСУ на Макеевку уже 10, повреждены многоэтажки и 15 авто

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что после удара ВСУ по центру Макеевки ранения получили 10 человек, погибла девушка. Вражеский обстрел производился в разгар выходного дня по наиболее оживлённой части города.

«ВФУ выбрали разгар выходного дня для удара по центру Макеевки. К сожалению, погибла молодая девушка. По предварительным данным, 10 человек ранены, включая ребёнка. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей», — говорится в тексте.

Пушилин добавил, что фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе Макеевки. Повреждены многоквартирные дома, 15 автомобилей. Чиновник заверил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь, а в жилых многоэтажках заменят стёкла.