Раненых при смертельной атаке ВСУ на Макеевку уже 10, повреждены многоэтажки и 15 авто
Пушилин сообщил, что число раненых после удара ВСУ по Макеевке выросло до 10
Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что после удара ВСУ по центру Макеевки ранения получили 10 человек, погибла девушка. Вражеский обстрел производился в разгар выходного дня по наиболее оживлённой части города.
«ВФУ выбрали разгар выходного дня для удара по центру Макеевки. К сожалению, погибла молодая девушка. По предварительным данным, 10 человек ранены, включая ребёнка. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей», — говорится в тексте.
Пушилин добавил, что фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе Макеевки. Повреждены многоквартирные дома, 15 автомобилей. Чиновник заверил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь, а в жилых многоэтажках заменят стёкла.
Напомним, ВСУ нанесли удар по густонаселённому району в Макеевке в ДНР, где находится МФЦ, автостанция и магазины. По последней информации, погибла девушка, ещё одна женщина с ребёнком пострадали.
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