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Регион
15 января, 05:07

Не оставил в беде: Макеевский сотрудник МЧС спас автоледи по пути на работу

Сотрудник МЧС спас женщину из перевернувшейся машины в Макеевке

Повреждённая в ДТП машина. Обложка © Telegram / МЧС России

Повреждённая в ДТП машина. Обложка © Telegram / МЧС России

В Макеевке произошла авария с участием 38-летней женщины, которая не смогла справиться с управлением и перевернула свой автомобиль. По счастливой случайности мимо места ДТП проезжал сотрудник ГУ МЧС по ДНР Николай Покидин. Спасатель не бросил автоледи в беде и поспешил на помощь.

«Николай помог пострадавшей выбраться из салона, обесточил автомобиль и вызвал экстренные службы. К счастью, с женщиной всё в порядке», — сообщила пресс-служба ведомства по региону.

Николай Покидин. Фото © Telegram / МЧС России

Николай Покидин. Фото © Telegram / МЧС России

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Тимур Хингеев
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