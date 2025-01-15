Не оставил в беде: Макеевский сотрудник МЧС спас автоледи по пути на работу

В Макеевке произошла авария с участием 38-летней женщины, которая не смогла справиться с управлением и перевернула свой автомобиль. По счастливой случайности мимо места ДТП проезжал сотрудник ГУ МЧС по ДНР Николай Покидин. Спасатель не бросил автоледи в беде и поспешил на помощь.