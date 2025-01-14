На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с участием грузовика
На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с участием грузовика. На месте происшествия образовалась большая пробка. Об этом сообщает представитель экстренных служб столицы.
«На 58-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием грузовика и семи легковых машин», — сказал собеседник в разговоре с РИА «Новости».
Со слов представителя экстренных служб, при столкновении один из легковых автомобилей ушёл в кювет, одну дорожную полосу в сторону Москвы перекрыли. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.
А ранее Lifer.tu сообщал, что в ДНР произошла авария с пассажирским автобусом, который следовал из Краснодара. Он вылетел на встречную полосу, минимум трое погибли. Сообщалось о 29 пострадавших, в их числе — трое детей.
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