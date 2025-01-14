На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с участием грузовика. На месте происшествия образовалась большая пробка. Об этом сообщает представитель экстренных служб столицы.

«На 58-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием грузовика и семи легковых машин», — сказал собеседник в разговоре с РИА «Новости».