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Регион
7 января, 22:28

Встречное ДТП с участием грузовика под Ижевском унесло жизни двух человек

Последствия ДТП под Ижевском. Обложка © Прокуратура Татарстана

Последствия ДТП под Ижевском. Обложка © Прокуратура Татарстана

Страшная авария с участием легковушки и грузовика произошла вечером 7 января на втором километре автодороги М7 «Волга» под Ижевском. Столкновение транспортных средств привело к гибели двух человек. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Татарстана.

Предварительно установлено, что водитель Hyundai Solaris потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. После удара легковушка вылетела в кювет. Водитель и пассажир седана скончались на месте, указано в Telegram-канале надзорного ведомства.

Выяснение всех обстоятельств ДТП находится на контроле Елабужской городской прокуратуры.

Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в Пермском крае
Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в Пермском крае

Напомним, что накануне в Самарской области произошла ещё одна смертельная авария. Там при столкновении двух легковушек погибли мужчина и ребёнок.

Лия Мурадьян
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