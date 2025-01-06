Мужчина и ребёнок погибли при столкновении двух легковушек на трассе под Самарой
Toyota Camry после столкновения. Обложка © Telegram / Прокуратура Самарской области
Два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе А-300 в Самарской области. Об этом сообщили в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Всё произошло на 100 км автодороги Самара — Большая-Черниговка — граница с Республикой Казахстан, уточнили в областной прокуратуре. Toyota Camry, двигаясь по встречной полосе, столкнулся с Hyundai Elantra. Пострадали семь человек, погибли водитель Toyota и несовершеннолетний пассажир Hyundai.
Обстоятельства аварии продолжают выясняться. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспеции.
Ранее Life.ru рассказывал о ДТП с участием туристического автобуса, который перевернулся в Питкярантском округе Республики Карелия. В нём находились 43 человека. Пострадали 14 человек.