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5 января, 21:24

Мужчина и ребёнок погибли при столкновении двух легковушек на трассе под Самарой

Toyota Camry после столкновения. Обложка © Telegram / Прокуратура Самарской области

Toyota Camry после столкновения. Обложка © Telegram / Прокуратура Самарской области

Два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе А-300 в Самарской области. Об этом сообщили в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Всё произошло на 100 км автодороги Самара — Большая-Черниговка — граница с Республикой Казахстан, уточнили в областной прокуратуре. Toyota Camry, двигаясь по встречной полосе, столкнулся с Hyundai Elantra. Пострадали семь человек, погибли водитель Toyota и несовершеннолетний пассажир Hyundai.

Обстоятельства аварии продолжают выясняться. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспеции.

Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в Пермском крае
Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в Пермском крае

Ранее Life.ru рассказывал о ДТП с участием туристического автобуса, который перевернулся в Питкярантском округе Республики Карелия. В нём находились 43 человека. Пострадали 14 человек.

Артур Лапсаков
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