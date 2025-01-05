Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в Пермском крае

Два человека погибли и шесть, включая троих детей, пострадали в ДТП в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» 1952 года рождения не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с микроавтобусом «Мерседес». В результате аварии водитель и пассажир «Лады» погибли на месте. Шесть человек, включая троих детей, находившихся в микроавтобусе, были доставлены в больницу. Данные о количестве пострадавших уточняются.

На месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства происшествия. Прокуратура региона также проводит проверку.