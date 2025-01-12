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12 января, 08:54

В числе 29 пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР есть трое детей

Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в ДНР возросло до 29

Пассажирский автобус попал в ДТП в ДНР. Обложка © VK / Донецкая группа новостей | Донецк. ДНР

Пассажирский автобус попал в ДТП в ДНР. Обложка © VK / Донецкая группа новостей | Донецк. ДНР

Число пострадавших в аварии с пассажирским автобусом, следовавшим из Краснодара в ДНР, выросло до 29, трое из них — дети. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Сегодня в 05:30 в районе Иловайска в результате ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Краснодар – Донецк, погибли три человека,  29 пассажиров пострадали, в их числе три ребёнка», — написал он в телеграм-канале.

Пушилин уточнил, что трое пострадавших попали в больницу, остальным оказали медицинскую помощь амбулаторно. По его словам, раненые получили лёгкую и среднюю степени тяжести. Глава ДНР отметил, что профильные ведомства устанавливают все обстоятельства аварии.

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Напомним, в ДНР произошла авария с пассажирским автобусом, который следовал из Краснодара. Он вылетел на встречную полосу, минимум трое погибли.

Дарья Нарыкова
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